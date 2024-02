Məktəblərlə bağlı bütün hadisələr araşdırılır və təsdiqini tapdığı halda ona uyğun tədbir görülür.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib.

