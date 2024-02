Azərbaycanda son aylarda uşaqlar arasında koksaki virusunun yayılması müşahidə edilir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə həkim-pediatr Aytən Əhmədova Arb-yə danışıb. O deyib ki, sözügedən virusun əlamətləri qızılca və suçiçəyi ilə oxşarlıq təşkil edir.

Koksaki virusu hava-damcı yolu və çirkli məhsullar vasitəsilə yayılır. Həmin infeksiyaya yoluxan uşaqlar karantində qalmalıdır.

Ətraflı sujetdə:

