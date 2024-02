Hesablama Palatası Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyində audit aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, audit 2023-cü ili əhatə edir.

Belə ki, ötən il nazirliyin və tabeliyində olan qurumların dövlət vəsaiti və dövlət əmlakından istifadəsinin auditi həyata keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.