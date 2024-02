Müğənnilərin yarım saatlıq toy qiymətləri təəccübləndirdi - SİYAHI

Azərbaycanda müğənnilərin toy qiymətləri hər zaman müzakirə mövzusu olub. Son günlər də sosial şəbəkələrdə bu müzakirələr artıb. Bizdə müğənnilər bütöv toy oxumaqdansa yarım saatlıq gedib fonoqramla çıxış etməyə daha çox üstünlük verirlər. Həm asan, həm sərfəli.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən azərbaycanlı müğənnilərin yarım saatlıq toy qiymətlərini təqdim edir:

Aygün Kazımova 8 min manat

Röya 8 min manat

Faiq Ağayev 4 min manat

Nəfəs 4 min manat

Səidə Sultan 4 min manat

Üzeyir Mehdizadə 3 min 500 manat

Zamiq Hüseynov 4 min manat

Elnarə Abdullayeva 3 min 500 manat

Miriyusif 8 min manat

Tünzalə Ağayeva 4 min manat

Günay İbrahimli 3 min manat

Brilliant Dadaşova 6 min manat

Xatirə İslam 3 min 500 manat

Manana 4 min 500 manat

Sevda Yəhyayeva 4 min manat

Rəqsanə 3 min manat

Aysun İsmayılova 3 min manat

Nadir Qafarzadə 4 min manat

Namiq Qaraçuxurlu 3 min manat

Zülfiyyə Xanbabayeva 5 min manat

Elton Hüseynəliyev 4 min manat

Xatun 5 min manat

Damla 3 min manat

Xumar Qədimova 4 min manat

Nigar Camal 4 min manat

Türkan Vəlizadə 2 min 500 manat

Gülay Zeynallı 2 min 500 manat

Sevil Sevinc bacıları 4 min manat

Manaf Ağayev 3 min manat

Vəfa Şərifova 2 min 500 manat

Şəbnəm Tovuzlu 3 min manat

Ədalət Şükürov 3 min manat

Rüfət Axundov 2 min manat

Könül Kərimova 3 min manat

