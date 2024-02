Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və xalqına başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə fevralın 26-da baş tutan telefon danışığında bildirib.

Dövlət başçısı başsağlığına görə minnətdarlığını ifadə edib.

