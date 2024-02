Rusiya ordusu Ukraynanın Avdeyevka şəhəri istiqamətində daha bir kəndi nəzarət altına alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ələ keçirilən Severnoe kəndi Donetsk vilayətinin Yasinovatsky rayonunda yerləşir. Bu kənd Donetsk vilayətində Avdeyevkadan sonra ikinci müdafiə xəttidir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl general Sergey Şoyqu Avdivkanın nəzarət altına alınması barədə ölkə rəhbəri Vladimir Putinə məlumat verib.

