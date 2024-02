"Bu gün Rusiyaya məxsus 2 ədəd "Su-34" model döyüş təyyarəsini vurduq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Nikolay Oleşuk bildirib. Oleşuk açıqlamasında Rusiyaya məxsus "Su-34" tipli təyyarəni şərq istiqamətində vurduqlarını qeyd edib:

"Ötən gün rus pilotları raketlərimizdən qaçmağı bacardılar, lakin bu həmişə belə olmayacaq. Bu səbəbdən də, mən işğalçılara hər uçuşdan əvvəl ailələrini görmələrini tövsiyə edirəm"

