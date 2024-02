Samir Piriyev aparıcı həyat yodaşının 13 illik arzusunu reallaşdırdı - VİDEO

Müğənni Samir Piriyev xanımı Anara Piriyevaya maşın bağışlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, “Rəngarəng səhər” verilişində danışıb. Samir deyib ki, xanımı ondan illərdir maşın hədiyyəsi istəyirmiş:

“Maşın almışam. Alanda çəkməyə gəlirdi, dedim, lazım deyil. İllərdir xahiş edirdi. Deyirdim, hələ darıxma, öyrənəndən sonra alaram. Biz 2011-də ailə qurmuşuq. Düz, 13 il sonra maşın almışam. Özü də bir motordur, ekonomikdir. 40 manatlıq benzin vur, 2 min kilometr sür”.



Qeyd edək ki, cütlüyün 3 övladı var.



