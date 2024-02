Gənc Tamaşaçılar Teatrının mart repertuarı

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı martda maraqlı səhnə əsərləri ilə çıxış edəcək.

Metbuat.az sənət ocağının mart repertuarını təqdim edir.

1 mart - “35 ildən sonra”

2 mart - “Çipollino”, “Don Rafaello-trombonçu”

3 mart - “Sindbad”, “Qağayı”

9 mart - “Buratinonun macəraları”, “Sərgüzəşti-Vəziri-Xani Lənkəran”

10 mart - “Möcüzəli pillələr”, “Gerçəkləşməyən arzular”

16 mart - “Qırmızı papaq”, “Antiqona”

17 mart - “Uzuncorab Pippi”, “Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah”

22 mart - “Tıq-tıq xanım”

23 mart - “Göyçək Fatma”

24 mart - “Hekayəti-Xırs quldurbasan”

30 mart - “Koda adı: V.X.A”

31 mart - “İnanıram”.

