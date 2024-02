Azərbaycan hakimi Fəridə Lütfəliyeva beynəlxalq yoldaşlıq oyununa təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

FİFA referisi bu gün qadın futbolçulardan ibarət Türkiyə və Rumıniya millilərinin yoldaşlıq görüşünün baş hakimi olacaq. Ona Sevda Nuriyeva və Gülnurə Əkbərzadə kömək edəcək. Dördüncü hakim funksiyasını isə türkiyəli Cansu Tiryaki yerinə yetirəcək.

