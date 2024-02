"Qarabağ" növbəti qələbəsini qazandı - Premyer Liqa

Azərbaycan Premyer Liqasında XXIII turdan təxirə salınan oyun keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Qəbələ" "Qarabağ"ı qəbul edib.

Qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib - 4:0. Qonaqların heyətində 47-ci dəqiqədə Adama Diakabi, 59-cu dəqiqədə penaltidən Riçard Almeyda, 65-ci dəqiqədə Nəriman Axundzadə, 80-ci dəqiqədə Marko Yankoviç fərqləniblər.

Meydan sahiblərində Feras Abu Akal 52-ci dəqiqədə qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

Bu nəticədən sonra lider "Qarabağ" xallarının sayını 57-yə çatdırıb. Sonuncu sıradakı "Qəbələ"nin 15 xalı var.

