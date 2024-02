Azərbaycanda əsgərlərə 20 günlük məzuniyyətin verilməsi təklif edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Azərbaycanın İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) 2023-cü il üzrə məruzəsində əksini tapıb.

Belə ki, Ombudsman tərəfindən “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” qanunun 11-ci maddəsinə əsasən, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına bir dəfə verilən 10 günlük məzuniyyətin artırılması, hər birinin müddətinin 10 gün olmaqla 2 dəfə verilməsi təklif edilir.

