Bərdədə şagird dünyasını dəyişib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Bərdə şəhər Tofiq İsmayılov adına 1 nömrəli tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi Hacılı Züleyxa Tanrıverdi qızı qəfil ölüb.

Bu barədə məktəb sosial şəbəkə səhifəsində məlumat yayıb.

Bildirilir ki, ölümə səbəb Z. Hacılının beyninə qəfil qan sızması olub. Mərhum şagird uşaq ikən anasını, bir neçə il əvvəl isə atasını itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.