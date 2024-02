Bakı metrosunda gedişhaqqının artırılması barədə müzakirələr aparılmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin rəis müavini Hidayət Məmmədov bildirib.

O, eyni zamanda bu il Bakıya yeni metro vaqonlarının gətiriləcəyini deyib: "Yeni vaqonların alınması üçün müqavilələr imzalanıb. Onların gətirilməsi üçün işlər görülür. Hədəfimiz 65 yeni vaqonun Bakıya gətirilməsidir".

