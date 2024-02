Xocalıda qazma işləri zamanı aşkarlanan kütləvi məzarlıqda olan insan qalıqlarından birinin Akif Mahmudova aid olduğu ehtimal edilir.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AzTV Xəbər komandasına birbaşa bağlantı zamanı itkin düşən şəxsin ailə üzvləri məlumat verib.

Ailəsi onu geyimindən tanıdığını iddia edir.

Ətraflı videoda :

