Kanadalı siyasətçi Brayan Malruni vəfat edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bununla bağlı Kanada baş naziri Castin Trüdo məlumat yayıb.

Malruni 85 yaşında dünyasını dəyişib. O, Kanadanın 18-ci baş naziri olmuşdu.

