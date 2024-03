Salyanda bir ailənin iki üzvü qətlə yetirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Kərimbəyli kəndində baş verib. Qətlə yetirilən şəxslər ər-arvaddır. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

Araşdırma aparılır.

