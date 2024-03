Salyanda qətlə yetirilən ər və arvadın şəxsiyyəti məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən kənd sakinləri, 1956-cı il təvəllüdlü Məmmədov İsrafil Əiməmməd oğlu və onun arvadı 1963-cü il təvəllüdlü Məmmədova Münəvvər Rza qızı evdə qətlə yetirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.