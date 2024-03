"Qarabağ" yay "transfer pəncərəsi"ndə heyətinə yeni futbolçu qata bilər.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi Avroliqanın qrup mərhələsində üz-üzə gəldiyi "Molde"nin sol cinah yarımmüdafiəçisi Matias Loviklə yaxından maraqlanır.

Norveç klubu 20 yaşlı gənc futbolçusu üçün 3 milyon avro tələb edir.

