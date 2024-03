Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 3-cü Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Etimad Tədbirləri üzrə Konfransın (CICA) Baş katibi Kairat Sarybay ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in “X” hesabında paylaşım edilib.

Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.

Vurğulanıb ki, rəsmi Bakı CICA çərçivəsində tərəfdaşlığı daha da dərinləşdirməkdə maraqlıdır.

