Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XXV tur ölkə derbisi ilə başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Neftçi" doğma azarkeşlər önündə "Qarabağ"la üz-üzə gəlib.

"Neftçi Arena"dakı qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib - 4:1.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.