Prezident İlham Əliyev Pakistanın yenidən seçilən baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifi Azərbaycana səfərə dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Pakistanın baş nazirinə təbrik məktubunda deyilir.

“Siyasi dialoqumuzu davam etdirmək, ikitərəfli əməkdaşlığımızın gələcək inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparmaq məqsədilə Sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm”, - məktubda qeyd edilir.

