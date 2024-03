​Kapital Bank “Dünya İnsan Resursları Sammiti 2024”də 2 mükafata layiq görüldü

Ölkənin birinci bankı Kapital Bank Azərbaycan HR İnstitutunun təşkilatçılığı ilə baş tutan “Dünya İnsan Resursları Sammiti-2024” tədbirində 2 mükafat qazanıb.

50 ölkədən 500-dən çox iştirakçının və İnsan resursları sahəsində tanınmış liderlərin qoşulduğu tədbirdə Kapital Bank-ın İdarə Heyətinin Sədri, Baş İcraçı direktor Fərid Hüseynova “İlin ən yaxşı insan yönümlü Baş direktoru” mükafatı təqdim edilib. Bank eyni zamanda “Ən yaxşı daxili kommunikasiya strategiyası” nominasiyasında da təltif edilib.



“Dünya İnsan Resursları Sammiti” İnsan resursları sahəsində yeniliklərin təqdim edildiyi, qabaqcıl innovasiyaların və texnologiyaların tətbiqi mövzusunda təcrübə mübadiləsinin aparıldığı, həmçinin bu sahənin peşəkarlarının bir araya gəldiyi görkəmli tədbirlərdən biridir.

Xatırladaq ki, ölkənin maliyyə qurumları arasında ən böyük işəgötürən şirkətlərdən biri olan Kapital Bank nüfuzlu “Great Place To Work” – “Mükəmməl iş yeri” mükafatını Azərbaycanda alan ilk və tək bankdır.

