Şəkidə ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, martın 2-i Şəkinin Şirinbulaq kəndində 70 yaşlı Fikrət İsmayılovu inək vuraraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib.

O, aldığı xəsarətlərlə Şəki rayon Mərkəzi Xəstəxanasına (RMX) çatdırılıb, lakin ötən gün xəstəxanada dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.