Bakıda Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.

Qəza səbəbindən qeyd olunan prospektdə sıxlıq yaranıb.

Sürücülərin rahat hərəkətini təmin etmək üçün tədbirlər görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.