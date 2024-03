“Real Madrid”in futbolçusu Arda Gülerə bənzərliyi ilə diqqət çəkən ofisiantın görüntüsü sosial mediada trend mövzusu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun Ardaya olduqca bənzəməsi diqqət çəkib. Böyük marağa səbəb olan ofisiantın görüntüsünə minlərlə gülməli şərhlər yazılıb.

