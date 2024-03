“Bizimkilərlə yaşamaq isə mənim üçün yaxşı olmayıb. Məni incidirdilər. Maşınımın başına elə bir oyun gətiriblər ki, bu haqda heç danışmaq istəmirəm".

Metbuat.az bildirir ki, bunu Baku TV-yə açıqlamasında Xankəndinin erməni sakini Larisa Stepanyan deyib. O deyib ki, burada azərbaycanlılarla yaşamaq çox yaxşıdır:

"Məni narahat etmirlər, yaxşı davranırlar. Həmişə yanıma gəlirlər, hal-əhvalımı soruşurlar. Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəyirəm”.

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:



