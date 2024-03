Ümumtəhsil məktəblərinin 6-7-ci siniflərinin fənn müsabiqələrində Məntiqdən yarışlar təşkil olunur. Burada şagirdlər məntiqi təfəkkürə əsaslanan sualları cavablandırırlar. Lakin məktəblərdə Məntiq fənni keçirilmir. Buna görə də, bir çox ekspertlər bu fənnin yuxarı siniflərdə keçirilməsini təklif edirlər.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə ATV Xəbər-də sujet hazırlanıb. Təhsil eksperti Elçin Əfəndi hesab edir ki, həftədə 1 və ya 2 saat olmaqla bu fənnin tədrisinə başlamaq olar.

Ətraflı sujetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.