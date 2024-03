"Sunluxe Solarium"​dan 8 Marta özəl kampaniya

Solyari dəri rəngini tündləşdirməklə yanaşı, D vitaminini artırmaq və enerji səviyyəsini yüksəltmək üçün effektiv vasitədir. Solyari seansları cild sağlamlığını və elastikliyini artırmağa kömək edir, dərinin yaşlanma prosesini gecikdirir, sızanaq və digər dəri problemlərinin aradan qaldırılmasında xüsusi rol oynayır.



Metbuat.az xəbər verir ki, yazın əvvəlində daha çox insan sağlam və gözəl görünmək üçün solyari xidmətlərinə üz tuturlar. Bakıda bu xidmətləri yüksək standartlarla təklif edən mərkəz - "Sunluxe Solarium" fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə Almaniya istehsalı olan aparatlaran istifadə edilir. "Sunluxe Solarium"un təklif etdiyi "Megasun" aparatı ilə dəri rəngini tündləşdirmək daha effektli və zərərsizdir.

Əksər xanımların seçimi olan "Sunluxe Solarium" 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə müştərilərə endirim kampaniyası elan edir. Bu kampaniya ilə yüksək səviyyəli solyari xidmətlərindən endirimli qiymətə yararlanmaq imkanı əldə edəcəksiniz.



Gözəl görünmək üçün bu fürsəti qaçırmayın!

"Sunluxe Solarium" haqqında daha ətraflı məlumat almaq üçün “Instaqram” və “TikTok” səhifələrini izləyə bilərsiniz:

Rezervasiya üçün əlaqə nömrəsi: 050 806 11 26

Ünvan: Bakı, Azadlıq pr. 187 Azadlıq Residence, 2-ci mərtəbə.

