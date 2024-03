Avropa Mərkəzi Bankının İdarəetmə Şurası 3 əsas faiz dərəcəsini sabit saxlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bank məlumat yayıb.Belə ki, ECB uçot dərəcəsini 4,5 %, depozitlər üzrə faiz dərəcəsini 4 %, marjinal kredit xətti üzrə faiz dərəcəsini isə 4,75 % səviyyəsində saxlayıb.

