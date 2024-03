“Qarabağ”ın Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində Bakıda “Bayer”lə heç-heçə etməsi Türkiyə mediasının da gündəmində olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “TRT Spor” baş məşqçi Qurban Qurbanovun fotosu ilə matçla bağlı paylaşım edib.

Həmin paylaşımı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.