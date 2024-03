Tovuzda qadın ərini bıçaqladı

Tovuz sakini bıçaqlanıb. Hadisə rayonun Düz Cırdaxan kəndində qeydə alınıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, kənd sakini 36 yaşlı Namiq İsmayılov mübahisə zəminində qarın nahiyəsindən bir bıçaq xəsarəti alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.

O, əməliyyat edilib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən isə onun həyat yoldaşı 32 yaşlı Ləman İsmayılovadır.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru Eşqin Qasımov bildirib ki, bıçaqlanma ilə bağlı Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

Araşdırmalardan sonra məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.

