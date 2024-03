UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin qarşıllaşmalarından sonra "Həftənin ən yaxşı oyunçusu" adına namizədlər müəyyənləşib.

Metbuat.az "Qarabağ"ın hücumçusu Olavio Juninyo da namizədlər arasında yer alıb. Olavio Juninyo ilə yanaşı, "Olimpik Marsel"dən Pyer-Emerik Obameyanq, "Roma"dan Stefan El-Şaaravi və "Liverpul"dan Darvin Nunyes də bu ada iddia edir. Qalib UEFA-nın saytında keçirilən sorğu nəticəsində məlum olacaq.

