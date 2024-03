Bu bürcdən olan qadınlar "pulgir" olur - Sizi soyacaqlar

Astroloqlar Oğlaq, Balıqlar və Şir bürclərindən olan qadınların maddi nəsnələrə, lüks həyata maraqlı olduqlarını düşünürlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu bürclərdən olan qadınların pula və zənginliyə olan maraqları heç də onların pis niyyətindən irəli gəlmir. Onlar sadəcə qazanmağı, lider olmağı, başqalarından seçilməyi sevirlərvə bu, onların təməl xarakterik xüsusiyyətidir.

Oğlaq bürcündən olan qadınlar pulu sevirlər. Onlar yoxsul qalmağı, başqalarından aşağı görünməyi heç cür qəbul edə bilmirlər. Əgər yaxşı gəliriniz yoxdursa, onlarla ailə həyatı qurmağı düşünməyin.

Balıqlar bürcündən olan qadınlar yoxsul duruma düşdükləri zaman hisslərinə olan nəzarəti də itirirlər. Onsuzda emosional olan bu şəxslər maddi çətinliklərin altında tez əzilirlər. Lüks həyata bir o qədər maraqları olmasa da, pulsuz qalmaq onlar üçün deyil.

Şir bürcləri lüks həyatı sevirlər. Təməl ehtiyaclarının yüksək səviyyətə ödənilməsi onlar üçün əsasdır. Pul qazanmağı da, xərcləməyi də sevirlər. Pulsuz qaldıqları zaman yenidən dirçəlmək gücünə malikdilər. Amma onları maddi cəhətdən təmin edə bilməsəniz, münasibətiniz qısa çəkəcək.

