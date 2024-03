Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Türkiyəyə rəsmi səfərə gedib.

Metbuat.az bildirir ki, onun təyyarəsi İstanbulda Atatürk hava limanına enib.

Zelenski Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşü zamanı Türkiyə və Ukrayna münasibətlərini də müzakirə edəcək.



