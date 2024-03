Azərbaycanda ötən il 1 000-ə yaxın vaqon əsaslı təmir edilib

2023-cü ildə Azərbaycanda 140,9 km dəmir yolu yol, müxtəlif tipli 979 ədəd vaqon, o cümlədən 758 ədəd özəl vaqon əsaslı təmir edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2023-cü ildəki fəaliyyəti haqqında hesabatda bildirilir.

Bundan başqa, sənədə əsasən, ötən il 125,2 km dəmir yolunda, 1 049 vaqonda (487 ədəd özəl parka məxsus vaqon) müxtəlif növ təmir işləri aparılıb.

Əsaslı təmir edilmiş vaqonlardan 300 ədədinin (167 ədəd özəl parka məxsus vaqonun) istismar müddəti uzadılıb.

Hesabat ilində sərnişin xidmətinin əhatəsinin genişləndirilməsi məqsədilə “Stadler Rail Group” şirkəti ilə müqavilə əsasında sifariş verilmiş 10 ədəd Flirt tipli qatarlardan 4 ədədi artıq Bakıya gətirilib, Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə iş günlərində gündəlik reys sayı 60-a çatdırılıb.

Xatırladaq ki, 2023-cü ildə dəmir yolu nəqliyyatında yükdaşımanın həcmi 2022-ci illə müqayisədə 2,6 % azalaraq 18 milyon 252,1 min ton, sərnişindaşınma sayı isə 38,4 % artaraq 7 milyon 107, 5 min nəfər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.