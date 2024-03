Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin müavini, Quru Qoşunların komandanı Hikmət Mirzəyev Türkiyənin Quru Qoşunlarının komandanı, ordu generalı Səlcuq Bayraktaroğlu ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

Görüş 7 mart tarixində İstanbul şəhərində baş tutub.

