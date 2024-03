Türkiyə Super Liqasının 29-cu turunda “Qalatasaray” “Çaykur Rizespor”u qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun “Qalatasaray”ın 6-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, “Qalatasaray” 78 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Bir oyun çox keçirən “Qalatasaray” “Fənərbaxça”nı 5 xal qabaqlayır.

