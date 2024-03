Paytaxtın Yasamal rayonunda ölümlə nəticələnən hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1950-ci il təvəllüdlü Məmmədova Şəfiqə Murquz qızı Çingiz Mustafayev küçəsindəki evinin hamam otağında olarkən dəm qazından zəhərlənib.

O, hadisə yerində vəfat edib.

Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

