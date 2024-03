Məhkəmə Ələsgər Məmmədli və Ruslan İzzətli barədə qərar verdi

“Toplum Tv”nin təsisçisi Ələsgər Məmmədli həbs edilib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Xətai Rayon Məhkəməsi istintaq orqanının təqdimatını əsaslı hesab edib.

Hakim media ekspertinin istintaq dövrü müddətində həbsdə qalmasını uyğun bilib.

Qərara əsasən Ə.Məmmədli haqda 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Bir azdan eyni məhkəmədə III Respublika Platformasının üzvü Ruslan İzzətli barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı təqdimata baxılacaq.

***

Ruslan İzzətli barəsində də 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Qeyd edək ki, “Toplum Tv” və III Respublika Platformasının fəaliyyəti ilə bağlı istintaq aparılır. Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilənlərin hər biri qaçaqmalçılıqda ittiham edilir.

