Bu məşhurların ərləri məmur imiş - FOTO

Metbuat.az lent.az-a istinadən həyat yoldaşları vəzifəli şəxslər olan məşhurları təqdim edir.

Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın mərhum həyat yoldaşı yüksək vəzifədə olub.

Bir zamanlar AzTv-də diktor işləmiş Tamilla Ələkbərovanın mərhum həyat yoldaşı komitə sədri idi.

Xalq artisti Mələkxanım Əyyubovanın həyat yoldaşı da vəzifədədir.

Xalq artisti Brilliant Dadaşovanın ömür yoldaşı Dövlət Rus Dram Teatrının direktorudur.

Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayevanın əri də vəzifə sahibidir.

Aktrisa Zümrüd Qasımovanın əri hüquq sahəsində məmurdur

Müğənni Ofeliya Şabanovanın da əri dövlət məmurudur.

Müğənni Elnarə Xəlilovanın əri dövlət məmurudur.

Aysel Teymurzadənin əri filarmoniyanın direktorudur.

Müğənni Safura Əlizadənin əri məmurdur.

