Əsrarəngiz təbiətə malik olan Laçında qarlı dağlarda gəzən bir cüt ağquyruq cüyür gözəlliyi ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, maraqlı görüntü Laçında çalışan işçilər tərəfindən rayonun Mişni kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Ağ örpəyə bürünən dağlarda gəzən cüyürlər bir müddət göründükdən sonra gözdən itib.

Həmin kadrları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.