PSJ "Real"dan Mbappenin qisasını alır - Böyük transfer hərəkatı

PSJ “Real Madrid”dən Kilian Mbappenin qisasını almağa çalışır.

Metbuat.az xəbər verir ki, PSJ Vinisius Junioru transfer etmək üçün səy göstərir. “Fichajes”in məlumatına görə, PSJ “Real”ın hücumçusunu transfer etmək üçün fantastik məbləğ ödəməyə hazırdır. Bildirilir ki, “Real” futbolçunu buraxmaq istəməsə də, PSJ-nin böyük təklifi Florentino Peresin transferə razılıq verməsinə səbəb ola bilər.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappe mövsümünün sonunda PSJ-dən ayrılacağı barədə klubun prezidenti Nasser Əl-Xelayfiyə məlumat verib. Futbolçunun “Real”a keçəcəyi bildirilir.

