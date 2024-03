Boliviyanın paytaxtı La-Pasda güclü yağış daşqınlara səbəb olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu səbəbdən şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan edib.

Şəhərdə qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edilib və ölkə prezidenti Luis Arse vəziyyəti meri ilə telefonla müzakirə etdiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.