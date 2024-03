Bakıda Ermənistan haqqında kitablar satışa çıxarılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər paylaşılıb. Belə ki, Bəşir Səfəroğlu 191 ünvanda küçədə olan kitab rəfinə Ermənistan haqqında kitablar qoyublar. Kitablar Ermənistanda insan haqqları, Ermənistanda azadlıq və sairə barədədir.

Kitabların ölkəmizə kim tərəfindən və nə üçün gətirildiyi isə məlum deyil.

Həmin videonu təqdim edirik:

