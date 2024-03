“Ələt-Bakı-Ələt sürət qatarı mütləq lazımdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində keçirilən ictimai dinləmədə deputat Aydın Hüseynov deyib.

Deputat bildirib ki, Nazirlər Kabinetinə bununla bağlı müraciət edilib:

“Cavab belə oldu ki, bu məsələyə Bakı ətrafı ərazilərə stansiyalar tikiləndə baxılacaq. Amma bu istiqamətdə infrastruktur hazırdır. Buzovnaya infrastruktur çəkilməlidir, amma Ələtə bu xətt var”.

