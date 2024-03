Stilist Anar Ağakişiyev türk məşhurları bəzəməsindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o türk məşhurları hansı qiymətə bəzədiyini açıqlayıb.

"Pulsuz bəzəmirəm onları. Təyyarə biletim alınır, gün itirdiyimə görə buradakı məbləğdən üstün verilir. Əgər bir günlük işdirsə, 1500 1000 dollar arası olur”, - deyə, stilist Anar Ağakişiyev bildirib.

