Türkiyə ilə Yunanıstan arasında vacib görüş

Türkiyə və Yunanıstanın xarici işlər nazirlərinin müavinləri Burak Akçapar ilə Alexandra Papadopoulounun iştirakı ilə iki ölkə arasında növbəti siyasi dialoq toplantısı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantıdan sonra tərəflər mediaya birgə açıqlama veriblər. Bildirilib ki, danışıqlar zamanı ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif aspektləri, eləcə də regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə edilib. Hər iki tərəf ötən ilin dekabrında Türkiyə və Yunanıstan liderləri tərəfindən imzalanan Afina Bəyannaməsinə uyğun olaraq ikitərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıq sahələrində mövcud müsbət ab-havanı inkişaf etdirmək üçün ümumi öhdəliklərini bir daha vurğulayıb.

Görüşdə, eyni zamanda Yunanıstanın Baş naziri Kiriakos Mitsotakisin Türkiyəyə planlaşdırılan səfərinə hazırlıq prosesi müzakirə edilib, mövcud dialoq kanallarında indiyədək əldə edilən inkişaf qiymətləndirilib.

