Yunanıstan Baş naziri Kiriakos Mitsotakis Türkiyəyə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir müsahibəsində deyib:

"Mən Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səfərinə qarşılıq olaraq may ayında Ankarada olacağam".

