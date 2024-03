HƏMAS təşkilatı ABŞ-ın Qəzza zolağı ilə bağlı təklif etdiyi atəşkəs təklifini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" telekanalı məlumat verib. Atəşkəs təklifi Qəzzada əməliyyatların dayandırılması və qaçqınların evlərinə qayıtmasından ibarətdir. Məlumata görə, razılıq əldə edilsə də, detallar hələlik müzakirə edilir.

